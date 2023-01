GIUSEPPE RUBERTO (FI): “TAJANI IN PROVINCIA, FORZA ITALIA GUARDA A NOSTRA COMUNITA’ “

“La presenza, oggi, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale di Forza Italia, a Sarno e Castel San Giorgio è il segnale di quanto Forza Italia guardi con particolare attenzione alla nostra Comunità salernitana.”

Lo dichiara Giuseppe Ruberto, Consigliere provinciale.



Il messaggio che il Ministro Tajani ha rivolto a tutti noi dirigenti provinciali sarà il punto di partenza per una nuova stagione di vittorie sul nostro territorio.

Dopo le Politiche dello scorso settembre il Centro Destra, con la fondamentale partecipazione di Forza Italia, ha il dovere attaverso un grande lavoro di squadra di farsi trovare pronto per la guida dei Comuni che andranno al voto nella prossima primavera.

In Provincia di Salerno fondamentale è la collaborazione, continua e preziosa, che il nostro Coordinatore Regionale on. Fulvio Martusciello ci sta assicurando, insieme agli Eurodeputati on. Lucia Vuolo ed on. Isabella Adinolfi.

Un grazie ai Sindaci, agli amministratori locali, ai militanti e simpatizzanti che ogni giorno assicurano il loro impegno a sostegno dell’intera Provincia di Salerno, con la consapevolezza di poter contare anche sul Governo Nazionale che bene sta facendo per la nostra Nazione.

Un grazie particolare per il Coordinatore Nobile Di Leo e Giuseppe Agovino per aver promosso una giornata importante per la crescita del nostro partito.