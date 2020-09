GIUSY SORGENTE (FDI): “AD AQUARA FRATELLI D’ITALIA PRIMO PARTITO AL 17%”

“È la mia prima esperienza politica e sono molto soddisfatta del risultato alle Regionali. Ho ottenuto circa 2000 voti di preferenza. Nel mio paese, Aquara, ( con un’amministrazione di centrosinistra) Fratelli d’Italia e’ stato il primo partito raggiungendo la percentuale del 17,81%. In un territorio difficile come il mio, questo risultato acquista un significato e un valore ancora maggiore.” Lo dichiara Giusy Sorgente, candidata al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia.

La sconfitta di Stefano Caldoro, al quale rinnovo la mia stima, per quanto annunciata, deve essere uno stimolo per ripartire in Provincia di Salerno ed in Regione Campania. Noi di Fratelli d”Italia lo faremo con il nostro consigliere regionale Nunzio Carpentieri che è stato il mio compagno di viaggio in questa bellissima esperienza. A lui va la mia stima e il mio più sincero in bocca al lupo, sono certa che Nunzio, forte della sua esperienza decennale da Sindaco, saprà portare a Napoli gli interessi ed i bisogni di tutti i territori del Salernitano.”