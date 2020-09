ALAIA E CERRATO: GLI UOMINI CHE HANNO PORTATO ITALIA VIVA AL 12% IN PROVINCIA DI AVELLINO

Prima uscita ufficiale per il neo consigliere regionale di Avellino Vincenzo Alaia, eletto nelle liste di Italia Viva. Accanto al lui il secondo in lista Antonello Cerrato. Insieme, i due uomini, con le donne candidate, hanno portato Italia Viva al 12% in Provincia di Avellino. Un risultato sopra ogni media regionale che ha lasciato in molti senza parole. Intanto Cerrato rivolge un ringraziamento al suo elettorato.

“Oggi al Carcere Borbonico di Avellino. Un doveroso ringraziamento a tutti gli elettori di Italia Viva.

Grazie a coloro che mi hanno sostenuto nel corso di questa intensa campagna elettorale. Un risultato importante, che intendo condividere con i miei cari e con tutti voi.”