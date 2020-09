GIUSEPPE FABBRICATORE: “FDI PRIMO PARTITO DEL CENTRO DESTRA, BUON LAVORO A CARPENTIERI”

In coerenza con il dato regionale emerso dalle ultime elezioni Fratelli d’Italia è risultato essere il primo partito della coalizione di centrodestra in provincia di Salerno. Tale obiettivo, che costituisce solo il punto di partenza di un percorso di crescita che prosegue, è stato raggiunto grazie alla nostra leader Giorgia Meloni, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, ed ai nostri riferimenti, l’Onorevole Edmondo Cirielli e il Senatore Antonio Iannone, che ringrazio per averci guidato in questo cammino elettorale”. Lo dichiara, in una nota, il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore: “Ringrazio i nove candidati della lista per il grande impegno profuso con la preziosa collaborazione dei dirigenti e dei militanti tutti, che si sono instancabilmente dedicati alla campagna elettorale. Ringrazio altresì l’Onorevole Alberico Gambino per aver egregiamente rappresentato Fratelli d’Italia nella consiliatura appena conclusa e formulo al neoeletto On. Nunzio Carpentieri i miei complimenti ed i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Un ringraziamento ed un augurio a tutti i neoeletti consiglieri di Fratelli d’Italia alle ultime consultazioni amministrative ed un fraterno in bocca al lupo ad Enza Fezza, candidata sindaco a Pagani per Fratelli d’Italia, che sicuramente trionferà al ballottaggio previsto per il prossimo 4 ottobre” conclude Fabbricatore.

