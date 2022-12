GLI AUGURI DELLA LEGA DI SALERNO E LA SFIDA PER LE COMUNALI DEL 2023

Un momento di confronto e di augurio ma, anche, un invito alla partecipazione per le prossime sfide elettorali del 2023. I vertici provinciali della Lega si sono ritrovati, nella sede di Piazza Casalbore a Salerno, per uno scambio di auguri con i dirigenti ed i militanti, ma anche per fare il punto della situazione in vista degli appuntamenti elettorali della prossima primavera quando, al voto, per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, tra gli altri, andranno anche i Comuni di Pontecagnano Faiano e di Campagna. Allo scambio di auguri presenti il senatore Gianluca Cantalamessa, il deputato Attilio Pierro, il neo consigliere regionale Aurelio Tommasetti, il consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo ed il consigliere comunale di Salerno Dante Santoro.

