E’ stata rinviata la visita, in programma per domani, domenica 18 Dicembre, del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale di Forza Italia: Tajani, in base al primo programma, avrebbe dovuto incontrare diversi coordinatori locali di FI in provincia di Salerno e partecipare, anche, ad alcune iniziative politiche sul territorio. Per il momento la visita salernitana di Tajani è stata, semplicemente, rinviata e non si conosce la nuova data del suo arrivo in Provincia di Salerno.

