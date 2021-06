GRILLO DEMOLISCE CONTE: “NON HA VISIONE POLITICA, NE’ MANAGERIALE”. ED ORA SI TORNA A VOTARE SU ROUSSEAU

La prima notizia è che Casaleggio Jr metterà a disposizione la piattaforma Rousseau per il voto del nuovo Direttivo del M5S, come richiesto da Beppe Grillo. Dunque, le azioni legali di Giuseppe Conte ed i blitz all’interno della sede della Casaleggio Associati non sono serviti a nulla, se non a far rientrare, a pieno titolo, Casaleggio nel M5S. Ed a mettere alla porta Giuseppe Conte che, oggi, ha ricevuto un colpo da KO da Beppe Grillo che ha definito “seicentesco” lo statuto elaborato dall’ex avvocato del Popolo e, parlando di Giuseppe Conte, lo ha definito una persona “che non ha visione politica, nè manageriale”. Altro che tentativi di mediazione, altro che porte aperte: qui c’è solo il fondatore del M5S che vuole riappropriarsi, in tutto e per tutto, della sua creatura politica. Dall’altra parte c’è un ex Presidente del Consiglio, delegittimato dal capo del partito che lo creato soggetto politico, che non ha altra strada che quella di dare vita ad un nuovo partito.

