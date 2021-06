M5S NELLA BUFERA. E CHE FINE FARANNO LE ALLEANZE BENEDETTE DA GIUSEPPI?

In attesa di conoscere le decisioni finali dell’avvocato del Popolo dopo la sfuriata di Beppe Grillo contro l’ex Presidente del Consiglio, si passerà alle valutazioni politiche non solo all’interno del M5S ma anche nei rapporti con gli alleati, soprattutto con il Partito Democratico. Conte e le sue alleanze con il PD: a cominciare da quella sancita con il Partito Democratico per le Comunali di Napoli. Cosa resterà di quella foto, scattata all’interno di una pizzeria, con Di Maio, Manfredi, Ciarambino ed appunto Conte ? Quanto è stato determinante il ruolo dell’ex Premier nella definizione di una alleanza che, oggi, forse, potrebbe essere anche rivista ?

