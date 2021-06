NAPOLI, COMUNALI 2021. GRANT (LEGA) INSISTE PER LA CANDIDATURA DI CATELLO MARESCA

Oggi piu’ che mai l’unita’ del centrodestra e’ fondamentale per liberare Napoli dal malgoverno delle sinistre. La citta’ merita di piu’. Invito gli amici di Fi e Fdi a confrontarci di persona con quel grande senso di responsabilita’ e di amore per i nostri territori, che ci accomuna”. Lo dichiara il deputato europeo e segretario regionale della Lega Salvini Premier in Campania, Valentino Grant, sottolineando che “e’ necessario anteporre gli interessi dei partiti al buon governo per Napoli, che solo il centrodestra unito e’ in grado di garantire, cosi’ come accade in tantissimi Comuni e Regioni d’Italia”. “Liberiamo insieme Napoli – aggiunge Grant – lo dobbiamo ai napoletani, perche’ saremo responsabili soprattutto per quello che non faremo per la citta'”. “Ribadiamo la nostra volonta’ a lavorare alacremente per l’unita’ del centrodestra, una scelta di buonsenso per Napoli, che possa partire dal candidato sindaco Catello Maresca, personalita’ di spessore e soprattutto molto amato dai napoletani, perche’ da sempre e’ dalla loro parte per combattere contro il malaffare, ma anche per aiutare tanti giovani a cambiare il senso di marcia, imparando a rispettare le regole”. “E’ tempo di costruire ponti, soprattutto per tanti cittadini onesti che chiedono che ci sia un tangibile cambio di passo, che solo il centrodestra unito piu’ assicurare”, conclude il segretario regionale.

