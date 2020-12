I DATI DEL RAPPORTO CENSIS. GLI ITALIANI VOGLIONO PUNIRE I POLITICI SU GESTIONE COVID

C’è un dato che, piu’ degli altri, balza agli occhi degli osservatori all’interno dell’annuale Rapporto Censis che, per il 2020, è stato quasi interamente dedicato all’emergenza Covid. Secondo quanto riportato, nei giorni scorso, dal rapporto Censis il 76,9% degli italiani, ovvero una percentuale molto alta, spera che siano puniti i politici che hanno sbagliato nel fronteggiare il virus. E’ chiaro che si tratta di un giudizio espresso soprattutto nei confronti dell’attuale governo e della pletora di consulenti e di esperti che ne ha accompagnato ogni decisione: il sentimento che in Italia serpeggia non è solo negativo ma anche pronto a punire, in maniera giudiziaria o politica, gli errori commessi da Marzo 2020 ad oggi.

