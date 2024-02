I GIOVANI DELL’ANCI CAMPANIA A MONTECATINI TERME PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE

I giovani amministratori locali d’Italia si sono dati appuntamento a Montecatini Terme (PT) lo scorso 8 e 9 febbraio per prendere parte ai lavori dell’Assemblea Nazionale dell’ANCI Giovani.

Fulcro dell’agorà è stato il confronto schietto ma propositivo sulle tematiche cruciali concernenti lo sviluppo e la crescita delle comunità locali.

Federica Fortino, in qualità di Vice-Coordinatore di ANCI Giovani Campania, ha espresso soddisfazione e gratitudine per l’opportunità offerta da questo stimolante incontro nazionale: “La condivisione di esperienze e la discussione di progetti comuni sono fondamentali per costruire comunità più resilienti e prospere. Siamo determinati a portare avanti le idee emerse durante l’assemblea per contribuire al benessere dei nostri concittadini e al progresso della provincia di Salerno perché i giovani sono risorse e non riserve. Siamo davvero l’Italia più bella!”

L’Assemblea ha visto, infatti, la partecipazione attiva di una folta delegazione di sindaci, assessori e consiglieri comunali under 35 prevenienti dalla Campania, guidata da Stefano Lombardi (Coordinatore ANCI Giovani Campania). Tra i presenti ben otto salernitani: Federica Fortino, Carmen Granato, Vincenzo Pasquale Sellitto e Rocco Vecchione (Nocera Inferiore), Roberta D’Amico (Pontecagnano Faiano), Carmen Di Pierri (Montesano sulla Marcellana), Adriano Maria Guida (Pollica) e Francesco Toro (Giffoni Valle Piana).