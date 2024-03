IL COMUNE DI PELLEZZANO ADOTTA DELIBERA PER CONTROLLO SALARIO MINIMO NEGLI APPALTI PUBBLICI

La tutela della retribuzione minima salariale è una priorità che il Comune di Pellezzano ha inteso rispettare attraverso l’approvazione di un’apposita delibera di Giunta che sancisce l’applicazione di questo principio Costituzionale. E’ quanto indicato nell’approvazione del provvedimento dell’Esecutivo numero 34 del 21 marzo 2024 rubricato “Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti del Comune di Pellezzano”.

Con questa delibera, approvata all’unanimità, il Comune di Pellezzano assume una serie di impegni tra cui quello di promuovere incontri con le organizzazioni sindacali al fine di verificare come raggiungere l’obiettivo per l’Amministrazione Comunale che tutti i contratti in essere prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l’ora.

“L’indirizzo posto alla base di quest’atto deliberativo – ha spiegato il Sindaco Francesco Morra – è quello di seguire le indicazioni dettate dal Consiglio dell’Unione Europea che ha dato il via libera definitivo alla direttiva che introduce un minimo salariale adeguato nei Paesi UE per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e rafforzare i CCNL