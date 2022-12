IL CONSORZIO ASI DI SALERNO ADOTTA UN’AIUOLA CON UN’OPERA DI PIETRO LISTA

Il Consorzio Asi di Salerno, guidato dal Presidente Antonio Visconti, ha deciso di promuovere l’arte nel cuore della zona industriale del Comune capoluogo.

Proseguono i lavori di rifacimento dei sottoservizi, marciapiedi e pubblica illuminazione, in via Mecio Gracco, via Tiberio Claudio Felice e via Firmio Leonzio. In dirittura d’arrivo anche i lavori di restyling della rotatoria all’incrocio tra via Wenner e via Tiberio Claudio Felice, “adottata” dal Consorzio Asi e che nei prossimi giorni vedrà l’apposizione dell’opera “Le dodici pietre” di Pietro Lista.