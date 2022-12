CONGRESSO REGIONALE PD: SI VOTA CON LE TESSERE, NESSUNA PARTECIPAZIONE ALLARGATA

Il nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico della Campania sarà eletto solo dai tesserati e non mediante una partecipazione aperta, cosi’ come previsto per le Primarie di Febbraio. E’ quanto deciso nei giorni scorsi all’interno della sede nazionale del Pd che ha, sostanzialmente, relegato l’elezione del Segretario Regionale in Campania ad una guerra tra pacchetti di tessere. Nessuna novità, nessun allargamento per l’elezione che si terrà solo dopo la celebrazione delle Primarie Nazionali quando il quadro politico all’interno del Pd sarà, di certo, piu’ chiaro. Per il momento nessuna candidatura ufficiale, nessun nome già pronto a candidarsi per il delicato ruolo che, con ogni probabilità, avrà anche il compito di traghettare il nome di Vincenzo De Luca verso il terzo mandato e verso la quarta candidatura consecutiva alla Presidenza della Regione Campania.

