BELLIZZI. ANGELO MADDALO: “STOP ALLE STRISCE BLU NEL PERIODO NATALIZIO”

Nel Comune di Bellizzi i consiglieri di minoranza chiedono attraverso un documento protocollato, all’Amministrazione la sospensione del pagamento per i parcheggi con le strisce blu, in modo da incentivare il commercio locale in occasione delle festività natalizie.

“I negozianti stanno cercando di risollevarsi dalla pandemia tra aumenti dei prezzi e varie -spiega il consigliere Angelo Maddalo- Incoraggiamo gli acquisti a Bellizzi sospendendo la “tassa blu” nelle due settimane prima di Natale, un periodo cruciale per il fatturato delle attività commerciali. In questo modo sarebbero incentivati i consumi nelle attività comnerciali vicine , senza andare in grandi centri commerciali che offrono parcheggi gratuiti, inoltre verrebbe tolto un costo a chi fa shopping in questo momento di rincaro generale. Ovviamente, il ricambio degli stalli potrà essere garantito facendo rispettare il disco orario.