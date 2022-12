ROSARIO DANISI: “ROTATORIA NOCERA INFERIORE, GRAZIE A DE LUCA E CASCONE PER CONCRETEZZA”

“La Regione Campania, con la collaborazione preziosa della Provincia di Salerno, ancora una volta dimostra la sua capacità di realizzare concretamente i progetti che aiutano le imprese ed i cittadini nella vita quotidiana. Da cittadino dell’Agro, da consigliere comunale di Nocera Superiore e da Consigliere Provinciale di Salerno, sono particolarmente orgoglioso del cantiere, partito questa mattina a Nocera Inferiore, per la realizzazione di una rotatoria in prossimità dello svincolo autostradale”. E’ quanto dichiara il Consigliere Provinciale Rosario Danisi. “Nonostante le difficoltà burocratiche incontrate, l’opera, che ha preso il via questa mattina, consentirà una notevole riduzione del traffico veicolare lungo l’intera statale 18. E’ un intervento strategico, come piu’ volte sostenuto dal consigliere regionale Luca Cascone, un’opera che renderà piu’ agevole ogni tipo di spostamento tra i comuni dell’Agro”.

