ANTONIO IANNONE (FDI): “UN EMENDAMENTO PER GLI INSEGNANTI FUORI SEDE”

Continua l’impegno del senatore Antonio Iannone (Fratelli d’Italia) per il mondo della scuola: dopo 4 anni e mezzo all’opposizione, con una serie di interventi a favore del mondo dei precari della scuola e del personale Ata, oggi Iannone, all’interno della conversione in legge del Decreto Aiuti Quater, ha presentato un emendamento per agevolare l’avvicinamento a casa di tanti docenti del Sud Italia – della Campania e della Provincia di Salerno – da anni in servizio oltre Roma.

La norma in questione, oggetto di una possibile modifica proprio come richiesto da Iannone, è quella che prevede il divieto di avvicinamento per tre anni ai docenti di prima nomina. Il personale coinvolto, nella sola Provincia di Salerno, è di oltre 7.000 unità e l’emendamento consentirebbe a tutti di fare richiesta di trasferimento e di avvicinamento alla propria residenza.,