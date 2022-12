SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “PER QUALI MOTIVI E’ FERMO IL CANTIERE PER I PARCHEGGI DI PIAZZA CAVOUR?”

Quali sono i motivi, tecnici o burocratici, per i quali è fermo, da tempo, il cantiere per la realizzazione dei parcheggi interrati a Piazza Cavour a Salerno ? Il tema viene sollevato dal Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano, con una interrogazione inviata al Sindaco Vincenzo Napoli.

come mai, nel caso non fosse stata definita la trattativa, l’Amministrazione abbia acconsentito ad aprire un cantiere oggi, inopinatamente fermo; quali iniziative l’Amministrazione intenda assumere affinché i lavori in questione non si protraggano a tempi indefiniti, con conseguenze evidenti sulla vivibilità della

comunità residente.

“Qual è la data prevista per il termine dei lavori ? E l’Amministrazione ha definito la trattativa che aveva in corso con RFI per l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area su cui insistono i binari interessata ai suddetti lavori?” E’ quanto richiesto da Roberto Celano il quale, poi, esige un chiarimento ulteriore: se l’eventuale mancata definizione della trattativa non possa essere addotta dal privato quale impedimento per la prosecuzione dei lavori;