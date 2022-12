SALERNO. IL 12 DICEMBRE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE: ECCO I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Si comunica che è convocato il Consiglio Comunale, per il giorno 12.12.2022, alle ore 9.30, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbale seduta del 29.9.2022.

2. Interrogazione ed interpellanze.

3. Provvedimenti finanziari:

– Variazione di bilancio di previsione finanziario – ratifica – deliberazioni di G.C. n. 355/2022, n. 391/2022, n. 408/2022 – comunicazione prelievo fondo di riserva deliberazione di G.C: n. 269/2022.

4. Precisazione ed integrazione alla delibera di “c.c. n. 3 del 9.2.2022 ad oggetto: Concessione del diritto di superficie nel sottosuolo di area di proprietà comunale per la realizzazione di parcheggio pertinenziale interrato in tratto di Corso G. Garibaldi – Salerno, ai sensi dell’art. 4, c.9 della legge 24.03.1989 n.122. convenzione rep. 56396 del 28.09.2016. Provvedimenti” – Atto di Indirizzo.

5. Approvazione piano volumetrico per realizzazione di locali PET TC UOC medicina nucleare all’interno dell’azienda ospedaliera “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.