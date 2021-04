IL M5S SUL BONUS 110%, LA LEGA SUL COPRIFUOCO MA IL PD DI LETTA NON HA BANDIERE DA SVENTOLARE

Il Partito Democratico di Enrico Letta, in questa fase politica molto delicata con la ricomposizione del nuovo Recovery Plan, a differenza degli altri principali azionisti del Governo di Mario Draghi non ha nessuna bandiera da sventolare. Il Movimento 5 Stelle, tra mille difficoltà interne, rispondendo all’esigenza del mondo dell’edilizia, preme per la proroga del sistema di agevolazioni fiscali del bonus 110%; la Lega di Matteo Salvini cavalca la tigre della revoca del coprifuoco, facendosi portavoce del malessere di intere categorie commerciali e di milioni di cittadini; il Partito Democratico nulla, si limita a seguire la scia del Presidente del Consiglio Draghi, rimanendo in una posizione politica anonima, quasi fosse il partito del Presidente. Ed allora emergono le difficoltà di un PD che, con la svolta morbida della nuova segreteria Letta, sperava di nascondere il problema principale: la mancanza di un’anima, di un’idea che potesse mettere insieme l’entusiasmo e la passione che avevano accompagnato a quel lontanissimo 40% della segreteria di Matteo Renzi.

