PELLEZZANO. UN NUOVO PROGETTO PER MIGLIORARE LA VIABILITA’ COMUNALE

Superare l’elevato grado di criticità dal punto di vista della circolazione veicolare in Via Vittorio Emanuele nei pressi del Campanile della chiesa Parrocchia Santi Nicola e Matteo, al centro della frazione Coperchia, e nel tratto finale dell’innesto di Via Nofilo su Via G.Mazzini, nella frazione di Cologna.

Sono questi i due obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale si è prefissata per agevolare ulteriormente la viabilità comunale e provinciale, a valle degli interventi già eseguiti ed in corso di svolgimento in questi giorni che interessano il rifacimento del manto stradale.

Per quanto concerne l’intervento in Via Vittorio Emanuele sulla SP27 al centro della frazione Coperchia, allo stato attuale al confine con il basamento del campanile della chiesa Parrocchia Santi Nicola e Matteo, la carreggiata si restringe di circa mt. 3,30, tale da obbligare gli autoveicoli alla circolazione a senso alternato per il tratto in oggetto.

L’intervento prevede: ⁃ Realizzazione palificata con n. 12 pali di circa 6,00 mt diametro cm 40,00; ⁃ Rimozione terreno antistante la palificata e demolizione del tratto di muro esistente; ⁃ Rimozione di parte del terrapieno; ⁃ Realizzazione di nuovo muro di contenimento; ⁃ Rivestimento in pietra del muro realizzato; ⁃ Realizzazione di piccola gradonata in prossimità del vicoletto adiacente il fabbricato prospiciente Piazza della Libertà; ⁃ Ripristino del tratto di nuova carreggiata realizzata; ⁃ Piantumazione di alberature sul terrapieno e realizzazione di due aiuole all’inizio ed alla fine del tratto allargato per raccordo agli edifici esistenti; ⁃ Integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione con la messa in opera di due pali stradali.

L’intervento previsto su Via Nofilo a Cologna consentirà agli autoveicoli di immettersi più agevolmente in Via G.Mazzini sulla SR88, nonché di raccordarsi al tratto finale di Via Nofilo per raggiungere le frazioni alte del Comune di Pellezzano, evitando di dover occupare in modo prolungato la carreggiata della SR88.

L’intervento consta delle seguenti fasi lavorative:

⁃ Demolizioni trasporti e smaltimenti (muro in muratura e in c.a.); ⁃ Demolizioni trasporti e smaltimenti (tratto stradale); ⁃ Realizzazione di nuovi muri e cordoli in c.a.; ⁃ Realizzazione di nuovo pacchetto stradale; ⁃ Realizzazione di nuova linea acque bianche; ⁃ Messa in quota pozzetti esistenti; ⁃ Opere a verde (sistemazione scarpate); ⁃ Spostamento linee elettriche esistenti; ⁃ Realizzazione nuove opere in ferro (ringhiera); ⁃ Realizzazione di tappetino bituminoso su tutta l’area di cantiere; ⁃ Realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale.

Gli interventi sono stati candidati a finanziamento da parte del Ministero dell’Interno unitamente al progetto di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone “Tullio”, quest’ultimo già approvato e finanziato, e sono in attesa di scorrimento graduatoria.