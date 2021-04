SALERNO. IL VICE SINDACO DE MAIO E LE COMUNALI 2021: MIMMO SI GIOCA TUTTO

Scelto come Vice Sindaco e preferito ad altri assessori in carica, indicato come l’uomo in grado di sostenere la difficile campagna elettorale per le Comunali 2021 al fianco del primo cittadino Vincenzo Napoli, Mimmo De Maio, assessore all’urbanistica con la delega di Vice Napoli, nella prossima tornata elettorale si gioca davvero tutto. Con i voti dovrà dimostrare di aver meritato le “stellette” di Vice Sindaco e, quindi, dovrà puntare ad essere il primo degli eletti all’interno dello schieramento che andrà a sostenere la candidatura di Vincenzo Napoli: inutile girarci intorno, la sua è una vera e propria messa alla prova contro la quale gli altri assessori, bocciati per il ruolo di vice sindaco, giocheranno una campagna elettorale nella campagna elettorale.

Share on: WhatsApp