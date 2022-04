IL MINISTRO SPERANZA VINCE: MASCHERINE OBBLIGATORIE FINO AL 15 GIUGNO, ECCO DOVE

Alla fine la linea del rigore del Ministro della Salute Roberto Speranza, ancora una volta, ha vinto ed ha messo a tacere tutte le altre voci del Governo. Speranza mette la mascherina agli italiani fino al prossimo 15 giugno, non dappertutto ma in molti luoghi….

La mascherina Ffp2 resterà obbligatoria fino al 15 giugno a bordo di tutti dei mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza (treni, aerei, metropolitane, tram, bus ecc) e andrà indossata per gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso. Resta dunque la Ffp2 anche in cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport.

L’emendamento, presentato in commissione Affari sociali della Camera, proroga fino al 15 giugno anche l’obbligo di mascherina al chiuso per i visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli ospedali alle residenze sanitarie, dagli hospice alle strutture riabilitative. Non si prevedono misure per negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi e spettacoli all’aperto. Significa che qui la mascherina si potrà togliere, anche se è probabile che l’ordinanza in arrivo conterrà una raccomandazione al suo utilizzo nelle situazioni a rischio. A scuola invece la mascherina resta, come prevede la legge già in vigore. Gli studenti dai 6 anni in su dovranno continuare a indossarla fino a fine anno scolastico, nonostante il pressing per toglierle sia continuato negli ultimi giorni.