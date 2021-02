IL MINISTRO SPERANZA VUOLE CHIUDERE TUTTO MA NON DA RISPOSTE SUI VACCINI

Anche nel corso della riunione della Commissione Stato-Regione a spingere per ulteriori provvedimenti restrittivi è stato il riconfermato Ministro della Salute Roberto Speranza. Un atteggiamento che non è piaciuto alla maggioranza dei Presidenti di Regione ma neppure al Ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini che, a differenza del suo predecessore Boccia, ha fatto prevalere il buon senso e la linea del Governo. Nella discussioni sulle misure restrittive il Ministro della Salute, ancora una volta, non ha fornito dati e risposte concrete sui vaccini, sul numero delle dosi e sulla campagna di vaccinazione. Un tema che, oramai, è in capo al Presidente del Consiglio Mario Draghi che ha lasciato al rappresentante di Leu solo il compito di gestire, con ordinanza concordate e condivise, la materia degli spostamenti dei cittadini sul territorio. Commissariato, di fatto, nella sua materia, Speranza, adesso, corre il rischio di essere in minoranza all’interno di un governo che potrebbe avere idee diverse da quelle dell’attuale Ministro della Salute.

