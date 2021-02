GOVERNO DRAGHI VERSO LA PROROGA DEGLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI FINO A FINE MARZO

Proroga degli spostamenti tra Regioni, in scadenza giovedì, fino al 27 marzo e chiusura della partita sui sottosegretari.

Secondo quanto confermato anche dal ministro Mariastella Gelmini ai rappresentanti di Regioni, Anci e Upi, il Consiglio dei ministri dovrebbe varare domattina un nuovo provvedimento che estenda, per altri trenta giorni, tutte le misure in vigore nel precedente decreto Covid che stabiliva, “sull’intero territorio nazionale”, il divieto di “ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, consentendo in ogni modo “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.