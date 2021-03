IL MISTERO DEI POSTI LETTO COVID IN CAMPANIA: FILE AGLI OSPEDALI MA SECONDO LA REGIONE CI SONO

Cosa sta accadendo in Campania nelle ultime giornate ? Tornano le file di ambulanze davanti agli Ospedali, in attesa di poter ricoverare i propri assistiti, ma secondo i dati pubblicati, quotidianamente, dalla Regione Campania esistono ampie disponibilità tanto per le terapie intensive quanto per i ricoveri ordinari. I numeri ?

RICOVERI IN CAMPANIA E POSTI DISPONIBILI

Secondo l’ultimo bollettino fornito dalla Regione Campania su 656 posti di terapia intensiva ne risultano occupati appena 140, su 3.160 posti di ricovero ce ne sono solo 1.385 impegnati. Eppure le file dinanzi agli Ospedali non sono un’invenzione, non si tratta di fotomontaggi.

COSA NON FUNZIONA ?

Cosa non funziona nel sistema ? Le risposte al quesito sono essenzialmente due: o i posti sono disponibili solo sulla carta oppure manca il personale per garantire la copertura del servizio.

FORSE MANCA IL PERSONALE ?

Pare che tutti i bandi per l’assunzione di personale medico a 6 mesi, pubblicati dalla Regione Campania, non abbiano coperto tutta la domanda. La Regione Lombardia, invece, per il medesimo tipo di richiesta ha offerto un contratto a tre anni.