MARIO DRAGHI PER SCRIVERE IL RECOVERY PLAN CHIAMA UNA SOCIETA’ DI CONSULENZA PRIVATA

Per la stesura del Recovery Plan il ministero dell’Economia e delle Finanze si avvarrà della consulenza di McKinsey. E’ quanto riportano i quotidiani La Repubblica e il Fatto.

Per la consulenza, la società, scrive Repubblica, “dovrebbe ricevere solo una sorta di rimborso spese”. Il governo avrebbe optato per questa soluzione, visti i tempi strettissimi a disposizione. La collaborazione, scrive ancora il quotidiano, ” sarà esclusivamente tecnica”. “Con McKinsey si dovranno valutare i costi e l’impatto (seguendo le regole europee) dei diversi progetti”. Il Mef, si legge ancora, “ha anche chiesto al gruppo americano di esaminare eventuali progetti già realizzati in altri paesi”.