PD NEL CAOS. GRILLO SI PROPONE, LE SARDINE CI PROVANO, RENZI IRONIZZA ED IL PSI CHIUDE LA PORTA

E’ arrivato anche in video il messaggio di Beppe Grillo che si candida alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico: una provocazione alla quale, per il momento, nessuno ha ancora risposto dall’interno del PD che, oggi, ha ricevuto anche la visita delle redivive Sardine, movimento scomparso dai radar dopo le Regionali in Emilia Romagna, ma oggi pronto a fare la consueta proposta di aprire al mondo dei giovani. E tra un silenzio e l’altro del PD è arrivata anche l’ironia di Matteo Renzi.

MATTEO RENZI E LA CRISI DEL PD: QUELLI DEL “CONTE O MORTE”

“Non mi interessa commentare ciò che sta avvenendo nel PD. Era normale che dopo il fallimento della strategia “O Conte o morte” qualcosa potesse accadere. L’asse con i cinque stelle sembra oggi inossidabile al punto da permettere a Beppe Grillo la provocazione della candidatura alla guida del PD. I problemi del PD lasciamoli al PD.

IL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO CHIUDE LA PORTA A GRILLO

“Un progetto comune con Grillo? No grazie! I socialisti dicono NO!

Grillo candidato alla segreteria del Pd? Dicano NO. Il Pd risponda alle provocazioni indicando una direzione di marcia nuova e moderna, lontana dal populismo. Il socialismo europeo e riformista è altra cosa, ma soprattutto è una cosa seria.” Lo scrive il Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio.