IL SONDAGGIO DEL CORSERA: SOPRA IL 4% SOLO FDI, PD, M5S, LEGA, FORZA ITALIA ED ALLEANZA VERDI SINISTRA

L’ultimo sondaggio, pubblicato oggi dal Corriere della Sera, a firma di Nando Pagnoncelli, conferma che saranno solo 6 i partiti che, alle prossime Elezioni Europee, andranno a seggio, superando la fatidica soglia del 4%, sbarramento previsto dalla legge elettorale per accedere alla distribuzione degli eletti all’Europarlamento. Stabile Fratelli d’Italia che, nelle intenzioni di voto degli italiani, raggiunge il 29%, mentre la seconda forza politica del paese si conferma il Partito Democratico di Elly Schlein che sale, nei consensi, con il 19,7%. Perde un punto, invece, rispetto alle ultime rilevazioni il Movimento 5 Stelle che scende al 16,7%. Andamento confermato, rispetto alle precedenti settimane, anche per Lega (9%) e Forza Italia (7%) che, insieme ad Alleanza Verdi Sinistra (4,2%) chiudono il gruppo dei partiti che, in base all’attuale sondaggio, otterrebbero seggi alle prossime elezioni Europee del giugno del 2024. Sotto il 4%, ancora, Azione di Carlo Calenda (3,3%) e Italia Viva di Matteo Renzi (3%) come anche Piu’ Europa.

