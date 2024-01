PER LA CARENZA DI PERSONALE NELLA SANITA’ DE LUCA ANNUNCIA UN NUOVO MEGA CONCORSO

Un mega concorso unico regionale per medici dell’emergenza-urgenza e quanto dichiarato dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. Si tratta dell’ultimo tentativo per selezionare il personale destinato ai pronto soccorso dopo “il fallimento dei concorsi delle Asl”, come ribadito dal Governatore. La Campania ha purtroppo “un terzo di medici che ci sono in Lombardia e Veneto” ha dichiarato De Luca – e nonostante questo in epoca Covid abbiamo fatto miracoli

