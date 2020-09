IL VICE MINISTRO CANCELLERI FA VISITA ALL’AEROPORTO COSTA D’AMALFI

Monitorare i lavori all’aeroporto e investire su una rete di scali aeroportuali. Il Costa D’Amalfi può decongestionare scali piu’ grandi e dare grandi soddisfazioni ad un territorio che vive soprattutto di turismo”: ad affermarlo è il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri giunto questa mattina all’aeroporto di Pontecagnano per una visita utile a fare il punto della situazione sul piano di rilancio dell’aeroporto dopo la firma del decreto di concessione per il via libera al progetto di integrazione dell’Aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi” con l’Aeroporto di Napoli. Con il Viceministro Cancelleri i senatori Francesco Castiello, Andrea Cioffi, Agostino Santillo, Felicia Gaudiano e il Consigliere regionale Michele Cammarano.

