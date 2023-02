IL VICE MINISTRO CIRIELLI A BERLINO: CON LUI, NELLO STAFF, ANCHE GIUSEPPE FABBRICATORE

Missione, in Germania, per il Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli che, a Berlino, nel pomeriggio, ha tenuto un incontro con con il Ministro federale per la Cooperazione e lo Sviluppo tedesco Svenja Schulze. “Si è discusso” ha scritto il Vice Ministro Cirielli ” di dossier bilaterali e, in ambito G7/G20, di sicurezza alimentare, di Ucraina e del “Piano Mattei” per l’Africa, inclusi migranti e diritto di asilo.”

Al tavolo anche il nuovo staff di Cirielli al Ministero degli Esteri: presente anche l’ex Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore, che da qualche settimana è entrato a fare del gruppo di lavoro del Vice Ministro.