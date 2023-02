PD CAMPANIA. FRANCO ROBERTI REGGENTE FINO AL CONGRESSO REGIONALE ?

L’eurodeputato del Partito Democratico Franco Roberti, già Procuratore della Repubblica e poi assessore regionale alla sicurezza nella Giunta De Luca, potrebbe ricoprire il ruolo di Francesco Boccia, come reggente regionale del Partito Democratico in Campania, almeno fino alla celebrazione del Congresso Regionale. E’ una delle voci che, in queste ore, circola negli ambienti del Pd campano, scosso dalle dimissioni di Boccia ma anche – e soprattutto – dalle polemiche sul tesseramento irregolare che sembra coinvolgere diversi territori della Regione. Intanto si fa strada l’ipotesi di una data spostata molto in avanti per il congresso regionale, che sarà indetto per l’elezione del nuovo segretario regionale: nulla esclude che ci possa essere un ulteriore spostamento, anche dopo le amministrative di primavera.

