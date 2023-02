PONTECAGNANO FAIANO. FORZA ITALIA VERSO IL COMMISSARIAMENTO, DECISIONE IN ARRIVO

Il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, nei prossimi giorni, al piu’ tardi entro gli inizi della prossima settimana, potrebbe procedere al commissariamento di Forza Italia nel Comune di Pontecagnano Faiano. Alla base della decisione una profonda divergenza tra la linea di alleanza al centro destra – voluta tanto a Roma quanto a Napoli – e la strada intrapresa da alcuni esponenti di Forza Italia Pontecagnano di sostenere il nome di un candidato civico per la prossima tornata elettorale per le Comunali 2023. Intanto, sempre in casa Forza Italia Pontecagnano Faiano, si registra l’addio alla politica attiva di Francesco Pastore, candidato sindaco alle Comunali del 2018: l’attuale consigliere comunale del partito degli azzurri ha già comunicato, per motivi strettamente personali, la sua indisponibilità ad affrontare la prossima campagna elettorale.

