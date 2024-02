IMMA VIETRI (FDI): “POCHI FONDI PER I VITICOLTORI DELLA PROVINCIA DI SALERNO PER PERONOSPORA”

“Le imprese agricole salernitane danneggiate dall’infezione di peronospora tra il 1 maggio e il 3 giugno 2023, riceveranno meno fondi rispetto a quelle presenti nelle province di Avellino, Benevento e Caserta. Parliamo di 3.462.415,75 Euro a fronte di 72.425.632,68 totali. Una cifra davvero irrisoria alla luce della vasta superficie viticola che caratterizza soprattutto la zona sud della provincia di Salerno”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “E’ opportuno, quindi, che la Regione Campania faccia chiarezza sulle modalità con cui ha proceduto alla delimitazione del territorio salernitano interessato dall’infezione. Ad oggi, infatti, sembra che soltanto due comuni della provincia, Aquara e Castel San Lorenzo, riceveranno i ristori previsti, mentre altri sarebbero stati esclusi per motivi sconosciuti. Per questo, ci aspettiamo un intervento immediato da parte degli uffici regionali competenti e auspichiamo che il presidente De Luca si faccia carico della questione. Nessun viticoltore, che ha subito danni alle proprie coltivazioni, deve essere lasciato abbandonato”, conclude Vietri.

