NEL 2023 E’ AUMENTATO IL FATTURATO DEI CENTRI COMMERCIALI: BENE IL FOOD, SCENDE L’ELETTRONICA

Analizzando i dati di fatturato dei 12 mesi del 2023, viene evidenziato chiaramente che il trend di ripresa dell’industria dei centri commerciali, già rilevato nel 2022, si è consolidato ulteriormente con un miglioramento del +2,4 per cento rispetto all’anno precedente e superiore anche al fatturato 2019 (+1 per cento).

Questi risultati sottolineano un percorso di uscita dal periodo pandemico con segnali positivi per l’anno 2024. È quanto emerge dall’analisi mensile dei trend di settore a cui partecipano 300 strutture, pari a circa 10 mila punti di vendita realizzata in collaborazione tra CNCC ed EY, dal quale si riscontra che alla dinamicità del trend dei fatturati si aggiungono i miglioramenti costanti, mese su mese, dell’andamento degli ingressi rispetto al 2022. Il totale 2023 si chiude, infatti, con una crescita rispetto al 2022 (+ 6,8 per cento), che riduce ulteriormente il gap verso il 2019 al -9,2 per cento, e rende possibile prevedere un pieno recupero nel corso del 2024.