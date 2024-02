IL CONSIGLIERE PROVINCIALE DI FDI CARMINE AMATO ELETTO NEL DIRETTIVO REGIONALE UPI

“Stamattina si è tenuta l’Assemblea Generale UPI Campania presso Palazzo Sant’Agostino sede Provincia di Salerno. Erano presenti i Presidenti e i Consiglieri Provinciali delle 4 Province della Campania convocati per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale di Fdi Carmine Amato.

Il Direttivo Regionale di UPI Campania che vede la presenza di diritto dei quattro Presidenti e di sei Consiglieri provinciali (due per le Province di Salerno e Caserta ed uno per Avellino e Benevento). Per la Provincia di Salerno sono stato rieletto con tutto l’appoggio della minoranza di centrodestra a cui vanno i miei Ringraziamenti.