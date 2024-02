NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. CUOFANO CONVOCA LA MAGGIORANZA PER SCEGLIERE IL CANDIDATO

L’appuntamento è per domani mattina, a Palazzo di Città. Dopo un lungo periodo di silenzio, il Sindaco Giovanni Cuofano, giunto al limite del terzo mandato, ha convocato tutti gli esponenti della sua maggioranza – dai consiglieri comunali agli assessori – per individuare o per comunicare il nome del candidato o della candidata sulla quale puntare per la prossima tornata elettorale. A meno di 4 mesi dall’appuntamento con le elezioni comunali, a Nocera Superiore, all’interno della maggioranza, non è ancora chiaro chi avrà il compito di dare continuità al progetto politico ed amministrativo dell’attuale primo cittadino. Non sono escluse scelte che potrebbero andare anche al di là dell’attuale compagine amministrativa.

