IMMA VIETRI (FDI): “TRAGEDIA BUS PRECIPITATO, ASSENZA TOTALE ISTITUZIONI”

“Esprimo il mio cordoglio alla famiglia del giovane autista del bus turistico precipitato, a Ravello, in Costiera Amalfitana”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Da tempo si verificano incidenti mortali senza che da parte delle istituzioni siano arrivate risposte concrete nell’ambito della prevenzione e della sicurezza stradale.

Mi “congratulo” con il deputato De Luca che, dopo le innumerevoli richieste e sollecitazioni da parte di amministratori locali e cittadini rimaste senza risposta, sottoporrà quella che soltanto oggi considera “una emergenza non più rinviabile” alle istituzioni a lui politicamente vicine, a partire da Regione Campania e Provincia di Salerno” conclude Vietri.

