AVELLINO. TUTTI I CONSIGLIERI REGIONALI RIUNITI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

Fino al 30 marzo scorso non sono mai intervenuto su questa vicenda. Anzi, qualche volta vi sono stati tirato dentro un po’ a sproposito. Poi, constatato il corto circuito, ho ritenuto doveroso rendermi parte attiva. Oggi all’assemblea ho avanzato una proposta, quella di rendere permanente il tavolo di questo pomeriggio per accompagnare i livelli istituzionali locali in una interlocuzione che deve conoscere necessariamente una sintesi, una sintesi che vada nella direzione dell’interesse delle nostre comunità. E che perciò compia ogni sforzo possibile per conservare il carattere pubblico della gestione.