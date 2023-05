CENTRO DESTRA, GIA’ VOLANO GLI STRACCI IN PROVINCIA DI SALERNO. FDI CONTRO TUTTI

Nel cuore della settimana conclusiva della campagna elettorale, con ben tre comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti chiamati al voto, in Provincia di Salerno già volano gli stracci all’interno del centro destra che, solo a Pontecagnano Faiano, ha trovato l’unità sul nome di un candidato civico. E’ da Scafati, pero’, che giungono i segnali piu’ forti dell’ennesima rottura all’interno della coalizione di centro destra della Provincia di Salerno: il durissimo attacco che il Consigliere Provinciale Carmine Amato ha sferrato nei confronti di Aliberti (e dei partiti che lo hanno scelto, ovvero Forza Italia, Lega e Noi Moderati), è destinato ad avere reazioni da parte degli alleati che non possono rimanere con le mani in mano. Arriverà, poi, il momento della conta: con le percentuali ed i voti di ciascun partito che andranno a creare ulteriori tensioni all’interno di una coalizione che, almeno negli ultimi mesi, ha ritrovato pace solo in occasione delle elezioni politiche, quando le scelte, pero’, venivano prese a livello nazionale.

