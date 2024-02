INSIEME PER NOCERA SUPERIORE: “GRANDE SODDISFAZIONE PER DECISIONE DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO”

“Una vittoria per l’autonomia scolastica a Nocera Superiore. L’Istituto Comprensivo Fresa-Pascoli ed il primo circolo didattico dell’antica Alfaterna sono ora in condizioni di preservare la propria autonomia”. Ad affermarlo, in una nota i consiglieri comunali, del gruppo di minoranza Insieme per Nocera Superiore, Rosario Danisi, Annabel Villani, Francesco Saverio Minardi e Giuseppe Salzano. “Abbiamo chiesto un consiglio comunale monotematico lo scorso 23 Novembre, su sollecitazione delle tantissime famiglie che usufruiscono dei nostri plessi scolastici, – continuano i consiglieri – con un solo punto all’ordine del giorno “il dimensionamento scolastico”, che coinvolge anche due realtà del nostro territorio, ovvero l’Istituto Comprensivo Fresa-Pascoli, già salva dalle limitazioni imposte dalla legge Valditara per la numerosità di iscritti, ed il Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore che non riusciva a raggiungere la soglia.

Dura è stata la battaglia, in termini dialettici, in Consiglio Comunale suscitando ilarità e stupore tra i colleghi dai banchi della maggioranza, ma con grande perseveranza siamo andati anche oltre i confini territoriali chiedendo supporto alle istituzioni regionali.

Con grande soddisfazione è stata accolta la nostra richiesta di un codice meccanografico, per il Primo Circolo alla Regione Campania: tale decisione consentirà a quest’istituzione di raggiungere un numero di iscrizioni vicino al limite minimo di 961 prescritto dal Ministro. Una scelta, questa, che mantiene alta l’attenzione e la vicinanza alla battaglia del Governatore della Campania Vincenzo De Luca sul tema. Abbiamo mandato proprio in Regione le motivazioni della nostra richiesta corredata dal verbale di consiglio comunale del 23 Novembre. Grazie all’intervento dell’assessore Regionale all’istruzione Lucia Fortini, Nocera Superiore continuerà, così, ad avere due autonomie scolastiche. Una vittoria ottenuta grazie al nostro impegno diretto in Consiglio Comunale ma, soprattutto grazie alla nostra interlocuzione diretta con gli organi sovracomunali competenti. Così operando abbiamo tutelato entrambe le autonomie, valorizzando le offerte formative delle due istituzioni scolastiche presenti sul territorio, grazie all’impegno dei dirigenti scolastici Michele Cirino dell’Istituto Fresa-Pascoli e Antonio Pizzarelli, del primo circolo didattico: entrambe sono di assoluta eccellenza”.