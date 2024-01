ISABELLA ADINOLFI (FI): “AL VIA IN CAMPANIA LA GRANDE STAGIONE CONGRESSUALE”

“La stagione congressuale di Forza Italia in Campania prende il via da Benevento e si concluderà a Salerno, con l’obiettivo primario di gettare le fondamenta di quello che sarà il partito nel prossimo futuro. La politica di Forza Italia non è quella delle chiacchiere, ma dei fatti, che dimostriamo attivamente e quotidianamente sui territori”. L’eurodeputata e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, presenta così l’avvio della stagione congressuale di Forza Italia in Campania, che prenderà il via oggi (20 gennaio) a Benevento, e che prevede sei appuntamenti, fino al 28 gennaio.

Seguiranno i congressi di Napoli (21 gennaio), Napoli Provincia (21 gennaio) e Caserta (21 gennaio), per poi chiudere ad Avellino (27 gennaio) e Salerno (28 gennaio).

“La forza e l’entusiasmo crescente che caratterizzano Forza Italia in Campania sono il risultato di un impegno costante e capillare su tutti i territori. Il lavoro che stiamo facendo con il coordinatore nazionale, Antonio Tajani, e il coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, sta contribuendo in modo determinante a consolidare il ruolo del partito come primo attore politico nella nostra regione. L’unità e la partecipazione attiva di tutti i militanti sono la testimonianza della voglia e della determinazione di lavorare insieme per il bene comune. La stagione congressuale rappresenta, quindi, un momento chiave per consolidare il sostegno e la crescita del partito, proiettandolo verso le nuove sfide che ci attendono” conclude il vice coordinatore regionale.