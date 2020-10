ITALIA VIVA. PELLEGRINO CAPO GRUPPO IN REGIONE, CACCIA AL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE

Tommaso Pellegrino sarà il nuovo capo gruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale. Sono queste le voci che giungono da Napoli e dall’interno del partito di Italia Viva, in attesa della conferma della sua elezione con la proclamazione degli eletti.

L’elezioni in consiglio regionale di Pellegrino, oltre ad aprire la successione alla presidenza del Parco Nazionale del Cilento, mette in moto anche un altro meccanismo: la nomina del nuovo Coordinatore Provinciale di Italia Viva, da affiancare ad Angelica Saggese. Ed in questi giorni sono molto vivaci i colloqui e gli incontri, all’interno del partito, per la scelta di un nome che dovrà avere come caratteristiche un maturata esperienza nel campo politico ed anche la capacità di leggere un dato provinciale che, oggi, vede Italia Viva in forte ascesa.