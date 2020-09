ITALIA VIVA PORTA IN GIUNTA NICOLA CAPUTO: DELEGA ALL’AGRICOLTURA

Non ha avuto esitazioni il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nell’assegnare una pedina fondamentale ad Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che ha ottenuto un importante risultato alle ultime elezioni regionali: Nicola Caputo, infatti, è stato nominato Assessore all’Agricoltura della nuova giunta Regionale. Per Caputo si tratta di un lavoro che prosegue, considerato che negli ultimi 8 mesi è stato consigliere del Presidente per l’Agricoltura: dopo aver ricoperto il ruolo di europarlamentare fino a maggio del 2019, adesso Caputo, originario della Provincia di Caserta, ricoprirà l’incarico di Assessore Regionale all’Agricoltura, figura che mancava negli ultimi 5 anni.

Share on: WhatsApp