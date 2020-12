LA BIBLIOTECA PROVINCIALE RIAPRE I BATTENTI PER LA CONSULTAZIONE

In attuazione del DPCM del 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore fino al 15 gennaio 2020, la Provincia di Salerno dispone che rimangono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Quindi da oggi, lunedì 7 dicembre 2020, la Biblioteca Provinciale e la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte riprendono ad erogare i servizi al pubblico di prestito, consultazione, informazioni bibliografiche, riproduzioni.

“Riapriamo la nostra Biblioteca provinciale alla consultazione libraria – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – oltre che ovviamente a servizi di prestito, informazioni bibliografiche e riproduzioni. L’accesso sarà consentito a un massimo di 18 persone e solo su prenotazione, inviando la richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: biblioteca@provincia.salerno.it (Biblioteca Provinciale) museibiblioteche@provincia.salerno.it (Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte).

Ovviamente bisognerà rispettare tutte le regole previste dalla normativa di contenimento del contagio, come indossare la mascherina, osservare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e utilizzare le soluzioni igienizzanti presenti all’ingresso della struttura, alla quale si potrà accedere solo dopo la rilevazione della temperatura corporea, che non dovrà essere superiore a 37,5 °C.