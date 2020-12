SALERNO, COMUNALI 2021. TRE NOMI PER IL CENTRO DESTRA: CASCIELLO (FI), ESPOSITO (FDI) E SANTORO (LEGA)

Le acque iniziano a muoversi perchè l’avvicinarsi delle prossime elezioni comunali di Salerno rappresenta per il centro destra un momento importante: una fase di rilancio, dopo il flop delle regionali, ma anche un modo per tenere la posizione perchè le elezioni politiche, prima o poi, arriveranno. Ed allora si è iniziato a ragionare in termini di coalizione, con tanto di simboli di partito, perchè il centro destra è centro destra se mette in campo le liste ed una compagine politica. Nell’arco di poche ore tutti i partiti della coalizione hanno espresso un nome sul quale ragionare con gli alleati: Cirielli per Fratelli d’Italia ha fatto il nome del commercialista Gennaro Esposito, la Lega ha messo in campo il consigliere provinciale Dante Santoro, Forza Italia, anche se in maniera ufficiosa, lascia intendere che il nome è quello dell’attuale deputato Gigi Casciello. I tre nomi ci sono, ora tocca attendere a chi spetterà la candidatura per la città di Salerno nell’ambito di un puzzle non solo regionale ma anche nazionale.

