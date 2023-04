LA CAMERA ELEGGE I COMPONENTI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE: ECCO GLI ELETTI

Nella seduta di venerdì 28 aprile hanno avuto luogo la votazione per l’elezione di due componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa: sono risultati eletti Eva Sonia Sala e Francesco Urraro; la votazione per l’elezione di due componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti: sono risultati eletti Filippo Vari e Vito Mormando; la votazione per l’elezione di due componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria: sono risultati eletti Carolina Lussana e Alfonso Bonafede.

