SALERNO. QUESTIONE ARECHI, CELANO: “35 MILIONI REGIONE ? NON SONO SUFFICIENTI”

“Qualcuno “meno cafone” spieghi a De Luca che 35 mln non sono assolutamente sufficienti per trasformare l’Arechi in uno stadio Europeo fruibile ogni giorno. Per la ristrutturazione del Dall’Ara di Bologna si spenderanno, ad esempio, 170 mln. L’Arechi non è il campo comunale di Ruvo del Monte.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

È utile ricordargli anche che siamo ancora in attesa che vengano realizzati gli interventi “propagandati” nel 2016 con i soldi delle Universiadi e che da anni i tifosi della Salernitana non possono fruire dell’intera Curva Nord perchè, nonostante i ripetuti annunci, ancora non sono stati realizzati i tornelli. De Luca, per la sua “risaputa” finezza, più che il Governatore della Campania, farebbe meglio l’armocromista della sua amica Schlein…