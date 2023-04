NUNZIO CARPENTIERI: “PONTE MARCONI, I SINDACI DISERTANO LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE”

“Doveva tenersi ieri pomeriggio una nuova seduta della Commissione Trasparenza della Regione, che avevo convocato per fare un nuovo punto sulla questione della demolizione del Ponte Marconi e degli ulteriori interventi da programmare e realizzare per mettere in sicurezza le zone interessate dal rischio di alluvioni ed esondazioni del Fiume Sarno e dei suoi affluenti. Ci sono infatti ritardi che mi preoccupano, di fronte ai quali avevo ritenuto opportuno convocare i dirigenti della Regione e i Sindaci dei Comuni interessati. I Sindaci, però, non si sono presentati.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Unici presenti, il Presidente del Consiglio comunale di Angri Massimo Sorrentino, il Vicesindaco di Roccapiemonte Roberto Fabbricatore e alcuni cittadini di Angri e San Marzano. In aula anche il dirigente della Regione Roberto Vacca, tecnici della SMA, l’ing. Gustato del Consorzio di Bonifica, il RUP dei lavori per la demolizione del ponte e quello dell’intervento di realizzazione delle barriere. Di fronte all’assenza dei Sindaci, ho preferito però rinviare la discussione alla prossima settimana, nella speranza che, alla presenza di tutti, si possa fare insieme un punto della situazione per superare ritardi e criticità.